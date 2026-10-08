В Заксобрании Кировской области будет создан комитет по делаем ветеранов боевых действий

Комитет по делам ветеранов боевых действий будет организован в Заксобрании Кировской области.

Губернатор Александр Соколов подчеркнул значимость развития системы поддержки для участников СВО и их семей. Приветствуя депутатов регионального парламента нового созыва на первом заседании, глава Кировской области напомнил, что по итогам прошедшей избирательной кампании Президент России Владимир Путин отметил широкую поддержку избирателями ветеранов специальной военной операции.

"Наш кировчанин, ветеран СВО Владислав Николаевич Головин с позывным «Струна» избран депутатом Госдумы России и возглавил профильный комитет по молодежной политике", – сказал Александр Соколов.

Губернатор также сообщил, что в Законодательном Собрании Кировской области будет создан новый комитет – по делам ветеранов боевых действий.

"Вместе с комитетом мы продолжим развивать систему поддержки участников специальной военной операции и их семей. Особый акцент при этом важно сделать на их реабилитации и возвращении в мирную жизнь после завершения СВО", – подчеркнул Александр Соколов.