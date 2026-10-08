В Москве подтверждена законность ареста Lamborghini Urus, принадлежащего Блиновской

Подтверждена законность конфискации имущества блогера Елены Блиновской и её супруга. В него входит, в частности, автомобиль Lamborghini Urus.

Защита пыталась оспорить конфискацию, однако кассационная инстанция оставила решение в силе. Это следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 г. приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Её признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн руб.

В октябре 2025 г. Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 лет срок Блиновской. В предоставлении отсрочки наказания до того момента, как ее дочери исполнится 14 лет, было отказано.