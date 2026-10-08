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Фото: Пресс-служба губернатора Югры

Мост между Китаем и КНДР может открыться после 12 лет простоя

Мост между Даньдуном (Китай) и Синыйджу (КНДР) через реку Ялуцзян, фактически достроенный в 2014 году, могут ввести в эксплуатацию. С конца сентября в районе фиксируют активность: колонны машин, яркое освещение, поднятый флаг КНДР у таможенного поста.

По данным СМИ, 5 октября по мосту проехали колонны автомобилей, позже их число удвоилось. Вечером зажгли желтую подсветку, а у таможенного поста вывесили государственный флаг. Десятки грузовиков без номеров припарковали под мостом.

Профессор Андрей Ланьков (Университет Кунмин) отмечает: движение пока техническое - китайская техника разворачивается и уезжает обратно. Но необычная активность говорит о подготовке к открытию - такого не было 12 лет. Подтверждений запуска пока нет.

Reuters на основе спутниковых снимков сообщил, что КНДР за четыре месяца почти завершила работы на своей стороне: укладывали покрытие, благоустраивали территорию, сносили временные постройки. Китай расширил подъездные полосы и обновил освещение.

Китай вложил в мост около 2,2 млрд юаней. Долгое время объект не запускали из‑за охлаждения отношений между странами в 2010‑х годах; свою роль могла сыграть и пандемия - КНДР не хотела пропускать дополнительный поток людей, считает эксперт Георгий Толорая (ИКСА РАН).

Сейчас ситуация изменилась: Китаю важны стабильные связи с КНДР как с буферной зоной. В Северной Корее достраивают дорогу с твердым покрытием между Пхеньяном и Синыйджу. Мост важен для логистики - он автомобильный, по нему удобнее возить отдельные категории товаров. Но резкого открытия КНДР миру не ожидается, подчеркивает Георгий Толорая, слова которого приводят "Ведомости".

А в сентябре состоялось открытие автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманную. По железнодорожному мосту Дружбы через Туманную уже ходит поезд, но его не хватало для потребностей в перевозках. Новый мост обеспечит круглогодичное автомобильное движение.

Теги: мост, КНДР, авто


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