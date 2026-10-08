В аэропортах Югры и Тюмени введен режим "Ковер"

В аэропортах Тюмени, Нягани и Ханты-Мансийска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росавиации.

Напомним, в регионах "тюменской матрешки", как и во всем УрФО объявлена беспилотная опасность.

В департаменте образования Югры сообщили родителям, что если режим не будет снят до утра, они имеют право оставить ребенка дома. Причина пропуска будет считаться образовательной организацией уважительной. В случае изменения ситуации и введения режима "Угроза беспилотной опасности" будет организовано обучение с применением дистанционных технологий, о чем проинформируем дополнительно.

Напомним, при встрече с БПЛА необходимо сразу уйти из зоны его видимости и вызвать экстренные службы по телефону 112.

В целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.