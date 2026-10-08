Режим "Беспилотная опасность" введен на территории всего УрФО

8 октября на территории всего Уральского федерального округа введен режим "Беспилотная опасность". Об этом заявил полпред президента России в УрФО Артем Жога.

Как сообщил он в своем канале, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности.

"Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112", - заявил Жога и призвал сохранять спокойствие.

Ранее в четверг режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской области. Перед этим его ввели в Пермском крае.