Режим "Беспилотная опасность" введен на территории всего УрФО
8 октября на территории всего Уральского федерального округа введен режим "Беспилотная опасность". Об этом заявил полпред президента России в УрФО Артем Жога.
Как сообщил он в своем канале, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности.
"Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112", - заявил Жога и призвал сохранять спокойствие.
Ранее в четверг режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской области. Перед этим его ввели в Пермском крае.