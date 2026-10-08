08 Октября 2026
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Фото: Андрей Гусельников

Звезда ММА Джеффри Монсон запускает "Главный бой" в Екатеринбурге

Звезда ММА Джеффри Монсон запускает свой проект "Главный бой", направленный на помощь ветеранам СВО, в Екатеринбурге. Ранее программа уже начала работу в Уфе и Санкт-Петербурге. По словам самого Монсона, главное испытание человека — победить самого себя, что особенно сложно бойцам, вернувшимся с поля боя. Под мирным небом им предстоит преодолеть последствия ранений и жесткого ПТСР и заново найти собственное "Я", с чем и поможет его программа.

"Я много раз был в Донбассе и видел правду. Моя обязанность — помочь солдатам. С моими друзьями и коллегами мы решили сделать этот проект — "Главный бой". Когда наши солдаты на СВО — они герои, они защищают Россию. И, когда они вернулись, им дают медали и премии. А потом: "Окей, пока!". А он: "У меня нет руки, нет ноги, я не могу работать! Что мне делать?" — говорит Джеффри Монсон.

Анонс проекта "Главный бой" в Екатеринбурге от Джеффри Монсона(2026)|Фото: Андрей Гусельников

Проект состоит из трех блоков: "физическая помощь" через спорт, "психологическая" через группы взаимопомощи бойцов и работу психологов, а также "освоение новой профессии", к которому уже подключился ряд колледжей. Сам Монсон имеет психологическое образование и несколько лет проработал в США по специальности. Переехав в Россию, спортсмен решил, что сможет помочь солдатам, применив свой опыт как в спорте, так и в психологии.

Мастер-класс Джеффри Монсона для детей ветеранов СВО и воспитанников САШ ПСР Екатеринбурга(2026)|Фото: Андрей Гусельников

В столице Урала проект реализуется на базе Спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва при поддержке Союза ветеранов СВО в УрФО. Накануне в спортзале Монсон провел первое занятие для ветеранов СВО, их детей и воспитанников спортшколы. Он также пообщался с теми, кто пришел просто поговорить и сфотографироваться.

"Джеффри часто бывает в Екатеринбурге — приезжает в гости к своему другу Кириллу Потапову (создателю Центра по спасению диких животных). Джеффри очень нравится наш город! Но теперь он будет бывать здесь еще чаще! Он не просто запустил проект, а дальше "делайте, ребята, сами!" — он лично будет участвовать в проекте. Раз в месяц Монсон будет проводить мастер-классы и встречаться с бойцами", — рассказал зампредседателя Союза ветеранов СВО в УрФО Александра Антонова.

Теги: Екатеринбург, Джеффри Монсон, Главный бой, СВО, ветеран


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