В России вырос показатель экспорта агротехнологий

В России вырос показатель экспорта агротехнологий (химия, минудобрения, средства защиты растений, семена, вакцины). Речь идёт о данных с начала года.

По словам министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, в 2025 г. был "хороший рывок" по экспорту российских агротехнологий. Тогда рост достиг почти 30%.

"В этом году рост мы продолжаем – порядка 15%. Это не только химия, но и все остальные направления ", - приводит ТАСС слова Лут, сказанные на пленарном заседании Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".