10 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Украина готова дать особые права венграм

Украинская Рада готова к существенному расширению языковых прав для представителей венгерского и других языков стран ЕС в системе образования. На 12 октября запланировано голосование по соответствующему законопроекту, который планируют принять в целом. Данный шаг является ключевым требованием Венгрии для разблокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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Законодательно будет закреплено право учащихся использовать родной язык не только на уроках, но и в неформальном общении на территории учебных заведений. Увеличение количества предметов, преподаваемых на мове, будет возможно только при согласии двух третей родителей класса. Сейчас это решение принимается директором школы, что вызывает возмущение венгерской стороны. В закон будет введено понятие "школы нацменьшинства".

Принятие закона позволит многим закарпатским школам получить официальный статус специализированных школ с преподаванием на венгерском языке.

Львовская скандальная писательница-активистка Лариса Ницой предрекает войну с Венгрией через 10 лет, потому что "на части украинской территории, находящейся под контролем Венгрии, процветает языковой сепаратизм", а он приведет к территориальному сепаратизму и, как следствие, к войне. Она намекает, что Закарпатье уже под контролем Венгрии.

Теги: украина, венгрия


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