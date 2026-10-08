08 Октября 2026
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК провела форум по управлению персоналом в условиях современных вызовов

Трубная металлургическая компания (ТМК) организовала форум "Кадровый код", посвящённый управлению персоналом в условиях современных вызовов. Мероприятие прошло под эгидой Корпоративного университета ТМК2U и собрало более 60 специалистов из различных отраслей, сообщает пресс-служба ТМК.

Основной темой форума стало "Эффективное управление кадровым потенциалом в условиях нестабильности". Программа включала экспертные дискуссии, интерактивные деловые игры, мастер-классы и кейс-лаборатории. Участники также смогли посетить лаборатории Научно-технического центра (НТЦ) ТМК в Москве.

В ходе деловой программы эксперты обсудили ключевые изменения на рынке труда и подходы к управлению персоналом в условиях кадрового дефицита и увеличения затрат. Среди актуальных задач были обозначены расширение круга потенциальных сотрудников, повышение производительности труда и более эффективное управление численностью работников с учётом региональных особенностей, включая специфику рынка труда в небольших городах.

Особое внимание было уделено внедрению искусственного интеллекта в управление персоналом и других бизнес-процессах. Участники подчеркнули важность гибкости и оперативности в принятии решений по актуальным вопросам, а также обмена практическим опытом внутри профессионального сообщества.

Теги: Трубная металлургическая компания, форум, персонал, кадры


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