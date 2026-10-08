В Забайкалье два агента СБУ готовили провокации на выборах

В Забайкалье задержаны двое россиян. Им вменили подготовку по заданию украинских спецслужб серии провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе во время сентябрьских выборов.

Местная жительница получила от представителя запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"" (подконтрольна Службе безопасности Украины, СБУ) задание. Потом она стала членом участковой комиссии одного из избирательных участков региона. Куратор поручил ей добыть образцы бюллетеней и агитационных материалов, собрать и передать информацию о подготовке к выборам, различным профильным мероприятиям, а также по фальсификации результатов голосования.

Сотрудник СБУ также завербовал жителя Краснокаменска. Он собирал и передавал украинской стороне сведения о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата. В преддверии активной фазы голосования ему поручили поджечь городское отделение одной из политических партий. Оба агента СБУ задержаны накануне Единого дня голосования. Идёт следствие, сообщает центр общественных связей ФСБ.