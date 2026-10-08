Боксер Каллум Смит подписал контракт на бой против Дмитрия Бивола в Екатеринбурге

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) из Великобритании Каллум Смит официально подписал контракт на бой против объединенного чемпиона мира Дмитрия Бивола. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании, при поддержке которой пройдет турнир.

Поединок состоится 12 декабря в Екатеринбурге.

"Мы закончили долгие переговоры с командой Каллума Смита, все необходимые документы для организации поединка против Дмитрия Бивола подписаны. Организатором титульного поединка выступает компания RCC Boxing, и в декабре мы сделаем этот бой в Екатеринбурге", - заявил генеральный директор RCC Boxing Герман Титов.

Каллум Смит – британский боксер-профессионал, получивший мировую известность благодаря своим выступлениям во втором среднем (до 76,2 кг) и полутяжелом (до 79,4 кг) весах. Это один из самых техничных бойцов своего поколения с отличным нокаутирующим ударом.

Дмитрий Бивол боксировал на шоу от Русской медной компании уже дважды. В 2021 году он защищал пояс WBA против Умара Саламова. А в 2026-м впервые выступил под сводами "УГМК-Арены" в Екатеринбурге, где одолел Михаэля Айферта и защитил титулы WBA, IBF, IBO и The Ring.