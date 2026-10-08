Высокопоставленного сотрудника "Свердловэнерго" будут судить за крупные взятки

Бывшего заместителя директора Центральных электрических сетей филиала ПАО "Россети Урал"-"Свердловэнерго" Алексея Бронских будут судить за крупные взятки. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, во время инструментальной проверки ООО "Сельхозпредприятие "Балтымское" была выявлена некорректная схема подключения измерительного комплекса. Из-за этого объем неучтенного потребления электроэнергии составил не менее 221 515 кВт·ч. Представитель компании обратился к Бронских, предложив заплатить ему 300 тыс. рублей за сокрытие неучтенной электроэнергии.

Согласно материалам дела, Бронских согласился, а после поручил своему подчиненному принять неучтенную электроэнергию в потери производственного отделения. В итоге был составлен акт, и энергокомпания недополучила не менее 2 млн рублей за неучтенное потребление.

Кроме того, за вознаграждение Бронских подписал акты приема в промышленную эксплуатацию интеллектуальных приборов учета в нарушение процедуры, установленной энергосервисным договором. Следствие полагает, что за это ООО "СтройЭнергоКом" передал ему взятку в 100 тыс. рублей.

Материалы дела переданы в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Заседание назначено на 10 ноября.