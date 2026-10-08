Литва отменила временную защиту для военнообязанных украинцев

Литва продлила программу временной защиты для украинцев до весны 2028 года, но с важной оговоркой: новые заявители, подпадающие под критерии воинской обязанности, должны доказать, что они не уклоняются от мобилизации.

Новые правила не коснутся тех, кто получил защиту в ЕС до 4 августа и не прерывал этот статус, а также тех, кто подал документы в Литве до 4 августа, но еще не получил разрешения. Чтобы подтвердить легальность своего статуса, военнообязанным необходимо предоставить документы, подтверждающие законный выезд с Украины или освобождение от мобилизации. То есть Литва больше не даст убежища бежавшим от мобилизации - они должны воевать.

В настоящее время в Литве насчитывается около 52 тыс. граждан Украины, пользующихся временной защитой, или 2% от населения республики. В целом по ЕС их около 4,4 млн. Лидерами по приему беженцев cтали Германия, Польша и Чехия.

Летом Совет ЕС согласовал продление временной защиты для украинцев, но только до 4 марта 2028 года. Условия те же - приехавшие с Украины должны доказать, что не скрываются от мобилизации.