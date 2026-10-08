Специалист "Уралкалия" стала победителем регионального этапа I Всероссийского конкурса профмастерства "А ну-ка, девушки!"

Лаборант химического анализа отдела технического контроля компании "Уралкалий" Анастасия Ляпустина заняла первое место в финале регионального этапа I Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди работниц промышленных предприятий и производств "А ну-ка, девушки!", который прошел в Перми 6 октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. Участницы представили видеовизитку- самопрезентацию "Мое дело. Моя гордость", в которой рассказали о своей профессии, предприятии и профессиональном пути. Затем прошли испытание "Ситуация и выбор", где отвечали на ситуационные вопросы, связанные с профессией, безопасностью, ответственностью и лидерством. Также в программу вошел творческий конкурс "Женщина труда". Анастасия представила на нем стихотворение собственного сочинения "Я — лаборант".

По итогам регионального этапа Анастасия получила право представлять Пермский край на федеральном уровне.

Заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям компании "Уралкалий" Ирина Константинова заявила, что в компании гордятся победой Анастасии в региональном этапе конкурса.

"Особенно приятно видеть, как профессионализм, инициативность и стремление к развитию помогают добиваться таких результатов. Участие в подобных конкурсах дает возможность проявить себя, поделиться опытом и вдохновить коллег. Желаем Анастасии успехов на следующем этапе — будем болеть за нее и поддерживать всей нашей командой", - заявила она.

Сама победительница Анастасия Ляпустина отметила, что участие в конкурсе стало для нее полезным опытом и возможностью выйти за рамки привычной работы.

"Было интересно познакомиться с другими участницами, узнать больше об их профессиях и предприятиях и при этом по-новому взглянуть на свою работу. Особенно приятно, что мои старания получили высокую оценку. Благодарю коллег за поддержку и веру в меня — это придавало уверенность. Теперь впереди новый этап, и мне хочется достойно представить "Уралкалий" и Пермский край", - отметила она.

Добавим, что Всероссийский конкурс "А ну-ка, девушки!" проводится при поддержке Минпромторга, Минтранса и Минсельхоза России. Он объединяет работниц энергетики, транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, химической, фармацевтической и добывающей отраслей промышленности. Конкурс проходит в двух возрастных номинациях: "А ну-ка, девушки!" и "А ну-ка, девушки! Наставницы". В региональном этапе приняли участие 12 сотрудниц промышленных предприятий Пермского края.