Минздрав объяснил сокращение финансирования онкопроекта на 141 млрд рублей

Минздрав объяснил сокращение финансирования онкопроекта на 141 млрд рублей: средства перераспределяют в Программу госгарантий бесплатной медпомощи. В 2027 году субвенции на ОМС вырастут на 9,6 % (до 4376,9 млрд рублей), столько же добавят федеральным клиникам с высокотехнологичной помощью, пишет "Ъ".

Пациентские организации встревожены: из этих денег оплачивали жизненно важные препараты и оборудование, в регионах не хватает средств на лекарства. Эксперт ВШЭ считает сокращение по завершённым инфраструктурным проектам логичным - деньги направили на текущую работу медучреждений.

Финансирование других проектов сохранят: на лекарства после сердечно‑сосудистых катастроф выделят 11,34 млрд рублей, "Борьба с гепатитом С" - 4,5 млрд, "Борьба с сахарным диабетом" - 9,5 млрд. На ВЗН, ВИЧ и вакцинопрофилактику направят 162,1 млрд рублей.

В Минздраве отмечают прогресс: с 2026 года в госгарантии включили CAR‑T‑технологии и персонализированные препараты, летальность от онкологии снизилась до 16,7 %, раннее выявление достигло 61,4 %.