Рубио: Западные страны передали свой суверенитет глобалистским структурам

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Запад переживает глубокий кризис, вызванный отречением от собственных корней.

Выступая в Афинах, он сказал, что западные страны сами ослабили свои позиции, отказавшись от национальных интересов в пользу глобалистских структур. Рубио перечислил основные факторы этого ослабления: перенос промышленности за рубеж, пренебрежение армией и открытые границы. Особое внимание он уделил идеологическому аспекту: по его словам, в западных странах стало принято стыдиться своей истории и демонизировать национализм. Передача полномочий международным организациям, по мнению госсекретаря, лишила государства возможности самостоятельно принимать решения. В итоге сейчас, когда идет соперничество великих держав, Европа вне игры.

Ранее с такой критикой не раз выступал президент США Дональд Трамп. Он предупредил, что Европе грозит уничтожение из-за миграции и бездумной энергетической политики. Более того, по мнению американского президента, Европа становится "страной третьего мира".