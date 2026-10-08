В Рязанской области полностью остановлена работа дата-центра "Яндекса"

В Сасово после "инцидента, затронувшего часть инфраструктуры" дата-центра "Яндекса", полностью остановлена его работа.

По данным компании, случился пожар. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей, пишет ТАСС.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ночного налета были сбиты два БПЛА.



"В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Предварительно, пострадавших нет.

На месте работают оперативные службы", - сообщил губернатор.