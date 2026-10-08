В Горнозаводске депутаты приняли отставку главы, отстраненного Махониным

В Горнозаводске депутаты приняли отставку главы, которого отстранил от обязанностей губернатор Пермского края Дмитрий Махонин из-за многочисленных жалоб местных жителей на проблемы с отоплением, горячим водоснабжением, уличным освещением, вывозом твердых коммунальных отходов и на состояние дорог, передает корреспондент Накануне.RU.



На сегодняшнем заседании думы депутаты удовлетворили заявление главы округа Вадима Лумпова о досрочном прекращении полномочий. Согласно решению, его полномочия были прекращены с 7 октября 2026 года.



По закону, решение о назначении временно исполняющего полномочия главы округа должно быть принято губернатором Пермского края в течение 10 дней.