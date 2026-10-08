12 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

ЕС всерьез не рассматривает принятие Украины, признали евродипломаты

Вступление Украины в ЕС в обозримом будущем не состоится. И, возможно, не состоится никогда. Об этом поведали европейские дипломаты изданию Rapporteur.
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Источник в дипломатических структурах ЕС прямо заявил, что Киеву не стоит питать иллюзий относительно членства до конца этого десятилетия и вообще относительно членства. А Европе не стоит давать Киеву ложной надежды. Вместо этого, по мнению экспертов, Европе нужно сфокусироваться на военной помощи киевскому режиму, и пусть он воюет против России. Кроме того, разделение переговоров по Украине и Молдавии обязательно произойдет. Хотя ранее они двигались к евроинтеграции вместе, сейчас в Брюсселе признают, что разный темп реформ требует индивидуального подхода. Это позволит Молдавии не зависеть от возможных задержек Украины.

Напряженность в отношениях Украины и ЕС снова усилилась после новых предложений Еврокомиссии. Брюссель предложил ограничить финансовую помощь и доступ к рынку для новых членов, посоветовав Украине переориентировать экспорт на рынки. Киев ответил жестким отказом: в украинском правительстве заявили, что не примут никаких ограничений полноправного членства, а любые ограничения могут быть лишь временными. "Получленство" Киев не интересует, заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий. Некоторые эксперты считают, что через СМИ ЕС дает понять Киеву, кто будет ставить условия по членству.

Теги: ЕС, украина


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