В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области вслед за Пермским краем объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Денис Паслер.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - пишет губернатор.

Уральцев просят не подбирать и не пытаться переместить какие-лобио обломки, а также не снимать и не распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщать по единому номеру 112.

Кроме того, в аэропорту "Кольцово" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Пассажиров просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.