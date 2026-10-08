В Рязанской области в data-центре "Яндекса" случился "инцидент, затронувший часть инфраструктуры"

В Рязанской области в дата-центре "Яндекса", расположенном в Сасово, случился "инцидент, который затронул часть инфраструктуры".

По данным пресс-службы компании, сейчас ситуация на площадке находится под контролем. Пострадавших нет.

Сотрудники устраняют последствия и восстанавливают функционал затронутых сервисов. Основные сервисы работают в штатном режиме. Что именно случилось, не уточняется, пишет "Ъ".