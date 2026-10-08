На Урале за взятку судят бывшего начальника ГИБДД и троих посредников

В уральском городе Верхняя Салда перед судом предстанут бывший начальник местного отдела ГИБДД и трое его знакомых. Всех обвиняют во взяточничестве.

По версии следствия, в декабре 2025 года один из посредников предложил курсанту автошколы за 550 тысяч рублей получить водительское удостоверение категории "В" без сдачи теоретического и практического экзаменов в ГИБДД. В марте 2026 года курсант под контролем сотрудников ФСБ передал посреднику нужную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 105 тысяч рублей последний отдал начальнику ОГИБДД Верхней Салды за выдачу водительского удостоверения. Оставшуюся часть денег он забрал себе и передал еще двум подельникам за посредничество во взяточничестве.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены осмотры места происшествия и предметов, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены экспертизы. Судом по ходатайству следователя наложен арест на автомобили, принадлежащие всем обвиняемым.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в спецоперации по задержанию представителя Госавтоинспекции были задействованы оперуполномоченные ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД области.

"Сыщики при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии оперативные мероприятия проводили непосредственно в служебном кабинете подозреваемого. В кратчайший срок фигурант уголовного дела был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Отныне дорога в систему МВД и иные государственные структуры теперь уже для экс-сотрудника ГАИ закрыта", - отметил полковник Горелых.

В прокуратуре добавили, что теперь уже бывший руководитель Госавтоинспекции частично признал свою вину, не согласившись с суммой полученной взятки. Посредники признали вину в полном объеме.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовные дела всех фигурантов направлены в Верхнесалдинский городской суд.