На Урале за взятку судят бывшего начальника ГИБДД и троих посредников

08 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале за взятку судят бывшего начальника ГИБДД и троих посредников

В уральском городе Верхняя Салда перед судом предстанут бывший начальник местного отдела ГИБДД и трое его знакомых. Всех обвиняют во взяточничестве.
Читайте также:

По версии следствия, в декабре 2025 года один из посредников предложил курсанту автошколы за 550 тысяч рублей получить водительское удостоверение категории "В" без сдачи теоретического и практического экзаменов в ГИБДД. В марте 2026 года курсант под контролем сотрудников ФСБ передал посреднику нужную сумму.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 105 тысяч рублей последний отдал начальнику ОГИБДД Верхней Салды за выдачу водительского удостоверения. Оставшуюся часть денег он забрал себе и передал еще двум подельникам за посредничество во взяточничестве.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены осмотры места происшествия и предметов, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены экспертизы. Судом по ходатайству следователя наложен арест на автомобили, принадлежащие всем обвиняемым.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в спецоперации по задержанию представителя Госавтоинспекции были задействованы оперуполномоченные ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД области.

"Сыщики при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии оперативные мероприятия проводили непосредственно в служебном кабинете подозреваемого. В кратчайший срок фигурант уголовного дела был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Отныне дорога в систему МВД и иные государственные структуры теперь уже для экс-сотрудника ГАИ закрыта", - отметил полковник Горелых.

В прокуратуре добавили, что теперь уже бывший руководитель Госавтоинспекции частично признал свою вину, не согласившись с суммой полученной взятки. Посредники признали вину в полном объеме.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовные дела всех фигурантов направлены в Верхнесалдинский городской суд.

Теги: взятка, ГИБДД, суд, Верхняя Салда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети