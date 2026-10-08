08 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале число ДТП с участием детей на мототранспорте выросло на 16%

В Свердловской области фиксируется увеличение числа ДТП с участием детей на мототранспорте. С начала текущего года зарегистрировано 43 аварии, что на 16% больше, чем в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава со ссылкой на отчеты врачей-травматологов.

Всего за этот мотосезон в ДТП пострадало 48 детей и подростков. По словам замглавврача Территориального центра медицины катастроф СО Елены Медведевой, детские мототравмы зачастую носят сочетанный и крайне тяжелый характер:

  • Черепно-мозговые травмы: Использование шлема может спасти, однако риск получения тяжелого сотрясения или внутричерепной гематомы все еще велик.
  • Повреждения внутренних органов: разрывы селезенки, печени или почек могут не проявляться внешне сразу после падения, но скрытое кровотечение напрямую несет угрозу жизни.
  • Психологические травмы: ПТСР и страх дороги, которые годами приходится прорабатывать с психологами.

"Часто родители сами дарят детям питбайки и скутеры, воспринимая их как "большие игрушки". Но это полноценный транспорт повышенной опасности, требующий прав, специальных навыков и взрослой ответственности, к которой ребенок в силу возраста физически не готов", - отмечают в минздраве.

В качестве примера министерство приводит ДТП, в котором пострадала 16-летняя пара. Парень пригласил девушку на мотосвидание, не уступил дорогу на перекрестке и попал в аварию. Водитель отделался легкими ушибами, а его девушка оказалась в тяжелейшем состоянии.

Областной минздрав призывает водителей быть бдительными на дороге, а родителей - не допускать несовершеннолетних к управлению потенциально опасным транспортом.

Теги: ДТП, мототранспорт, дети, подростки


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