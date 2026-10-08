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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Борис Хохряков переизбран спикером думы Югры

В Ханты-Мансийске началось первое заседание думы Югры VIII созыва. Впервые избраны не 38, а 40 депутатов. Они представляют пять партий, и впервые в список попали "Новые люди".

Начал работу нового состава парламента старейший депутат – многолетний глава окружной Ассамблеи коренных малочисленных народов севера Еремей Айпин. Он дал слово главе окружной избирательной комиссии Денису Корнееву, который озвучил итоги выборов.

Потом депутаты принесли присягу. От имени всех парламентариев текст прочёл Еремей Айпин. После слово взял губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил высокую явку на голосование и подчеркнул, что главное для депутата – слышать тех, кто за него голосовал, и напомнил политикам об ответственности, которая есть у парламентария.

Поздравили новый созыв депутатов митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикером думы переизбран Борис Хохряков. Заместителями председателя стали Наталья Западнова, экс-вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов.

Теги: Борис Хохряков, дума Югры


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