"Росатом" стал единоличным владельцем ГК "Дело"

"Росатом" выкупил у основателя ГК "Дело" Сергея Шишкарёва контрольный пакет акций организации. Теперь госкорпорация стала владельцем 100% акций группы. Доля Шишкарёва составляла 51%. Стоимость сделки – 77 млрд руб. Таким образом в периметре "Росатома" оказался крупнейший контейнерный оператор страны с долей в 50% в их перевалке и 44% в железнодорожной перевозке, пишет "Ъ".

В феврале 2026 г. "Росатом" инициировал запуск сделки по так называемой схеме "русской рулетки": одна сторона запускает процедуру – определяет справедливую рыночную цену долей, а вторая в отведённый срок выбирает, выкупить долю партнёра или продать свою. "Росатом" уведомил Сергея Шишкарева о намерении завершить партнёрство. Шишкарёву дали время, чтобы решить, выкупить 49% у "Росатома" (оценивались примерно в 74 млрд руб.) или продать свои 51% (их оценивали примерно в 77 млрд руб.). Бизнесмен выбрал первый вариант, однако 26 июня публично объявил в Telegram, что не будет выкупать долю "Росатома".

ГК "Дело" – крупный транспортно‑логистический холдинг, который управляет морскими и железнодорожными терминалами, контейнерным парком и собственным флотом. Основное направление бизнеса – перевалка и мультимодальная перевозка грузов, включая контейнерные и зерновые потоки. Компания входит в число лидеров российского логистического рынка и конкурирует за долю в обработке внешнеторговых грузопотоков.