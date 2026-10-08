08 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

"Соликамскбумпром" хочет расплатиться с долгами при помощи компании из КНР

Владельцы АО "Соликамскбумпром" — одного из крупнейших в России производителей газетной бумаги — намерены привлечь в качестве инвестора китайскую компанию "Юнь Чоу", сообщает "КоммерсантЪ". С её помощью предприятие, находящееся в предбанкротном состоянии, рассчитывает закрыть долги свыше 5 млрд рублей. Детали сделки не раскрываются.

О переговорах с китайскими инвесторами представители СБП сообщили в ходе судебного заседания по заявлениям о банкротстве компании. 7 октября в Минпромторге РФ должно пройти совещание по стабилизации предприятия. В нём примут участие глава министерства Антон Алиханов, представители властей Прикамья, кредиторы, а также представители "Юнь Чоу". Китайские инвесторы уже посещали производственные площадки завода и, по словам представителей СБП, имеют "довольно серьезные планы по совершенствованию предприятия и реализации совместных контрактов". По данным "Ъ-Прикамье", стороны могут договориться о привлечении 20 млрд рублей на развитие СБП в течение нескольких лет.

АО "Соликамскбумпром" создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК, выпускает газетную бумагу полного цикла — от варки целлюлозы до готовой продукции. Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту, ещё 5,21% — у ООО "Калиостро кэпитал". Чистый убыток по итогам 2025 года составил 4,8 млрд рублей, общая задолженность перед кредиторами превышает 5 млрд рублей. Для поиска стратегического инвестора компания привлекла ООО "ВТБ Трейдинг".

Китайская "Юнь Чоу" с 1996 года импортирует из России круглый лес, брус и доски, а с 2014-го специализируется на экспорте бумагоделательного оборудования, в том числе в Россию. В 2022 году компания открыла в Перми сервисный центр, а годом позже учредила пермское ООО "Технологическая компания "Юнь Чоу" АРВМ", которое возглавляет Дарима Яптуева.

Кредиторы, однако, не верят в погашение долгов с помощью нового инвестора и настаивают на введении процедуры наблюдения. Представители "Пермэнергосбыта" и "Газпром межрегионгаз Пермь" отметили, что предприятие ежедневно наращивает многомиллионные долги и не пытается их оплачивать. Информация о потенциальном инвесторе озвучивалась ещё летом, но конкретных предложений по соглашению и плану оплаты так и не поступило.

Представители СБП заявили, что попытки оплаты задолженности предпринимались, но сделать это невозможно из-за ареста денежных средств компании. Предприятие предложило кредиторам судебное перемирие, выразив надежду, что после совещания в Минпромторге их позиция изменится.

Суд объявил перерыв в заседании из-за поданных СБП апелляционных жалоб. Итоги переговоров с китайскими инвесторами и планы развития предприятия стороны обсудят 13 октября.

Теги: Соликамскбумпром, долги, компания из КНР, Юнь Чоу


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