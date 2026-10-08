Глава Минпромторга на "Агросалоне" провел встречу с Константином Бабкиным и побывал за рулем трактора будущего

В среду, 7 октября, в рамках рабочего визита на выставку "Агросалон" министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил стенд "Ростсельмаш". В ходе визита глава ведомства ознакомился с ключевыми достижениями компании, уточнил динамику перехода на отечественные компоненты и текущие результаты по снижению зависимости от зарубежных поставок.

Генеральный директор предприятия Александр Виноградов и президент ассоциации "Росспецмаш", совладелец "Ростсельмаша", председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин представили министру детальную информацию о развитии тракторного направления "Ростсельмаша", об освоении нового для компании дорожно-строительного сегмента и о рекордсмене в кормозаготовке — комбайне RSM F 2750 и гибридном зерноуборочном комбайне Н820.

Антон Алиханов в ходе посещения стенда "Ростсельмаш" поднялся в кабину трактора "Ростсельмаш 3580" — машины будущего.

"Ростсельмаш 3580" — это абсолютная премьера выставки "Агросалон 2026". Разработка получила золотую медаль конкурса "Звезда Агросалона" за создание полностью локализованного российского трактора. Высокопроизводительная машина для хозяйств с площадью пашни от 2000 га предназначена для выполнения широкого спектра энергоемких сельскохозяйственных операций.

Ключевые решения "Ростсельмаш 3580":

двигатель КАМАЗ Р6 мощностью до 580 л. с. – необходимый запас крутящего момента для стабильной работы в сложных полевых условиях;

гидравлическая система производительностью до 436 л/мин – возможность агрегатирования с современными широкозахватными комплексами;

топливный бак объёмом 1500 л – до 20 часов работы без дозаправки;

оптимально распределённая масса и шарнирно-сочленённая рама – надёжное сцепление с почвой и снижение давления на грунт;

система РСМ Агротроник Пилот 1.0 повышает точность выполнения посевных и почвообрабатывающих работ, помогает минимизировать перекрытия и исключить необоснованные пропуски.

Напомним, что в день открытия выставку "Агросалон" и стенд "Ростсельмаш" посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил успехи отечественных производителей в импортозамещении и высокое качество их продукции, заявив, что "российские сельхозмашины не только не уступают, но где-то и превосходят зарубежные аналоги".

Выставка "Агросалон" проходит до 9 октября включительно в МВЦ "Крокус Экспо".