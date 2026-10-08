В России наличные обогнали банковские счета по популярности формы хранения денег

Россияне начали по-другому хранить сбережения – стали отказываться от банковских счетов в пользу наличных.

В сентябре уже 38% граждан предпочитали наличку, следует из аналитики "инФОМ". Причины – сбои в работе интернета и решения некоторых людей уйти таким образом от налогов.

На этом фоне регулятор планирует ужесточить контроль за внесением наличных на счета. Власти ждут, что доходы от обеления экономики в 2027-м достигнут 500 млрд руб., пишут "Известия".