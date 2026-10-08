Не паниковать: в Свердловской области проверят систему оповещения

В эту пятницу, 9 октября, в Свердловской области проверят систему оповещения населения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сирены включат в промежуток с 10:40 до 10:43 по местному времени. Кроме запуска электросирен и громкоговорителей также будет проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать; включить телевизор (любой общедоступный канал или радио) и прослушать информационное сообщение", - добавили в МЧС.

Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле три дня проверяли работу электросирен.