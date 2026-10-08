В Пермском крае введены режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112.

Росавиация сообщила о закрытии аэропорта "Большое Савино" в целях обеспечения безопасности полетов, а МЧС - о введении режима "Ковер" на территории населенного пункта Зюкайка радиусом 150 километров.

Напомним, что накануне над Пермским краем было сбито 12 БПЛА.