В Пермском крае введены режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер"
В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112.
Росавиация сообщила о закрытии аэропорта "Большое Савино" в целях обеспечения безопасности полетов, а МЧС - о введении режима "Ковер" на территории населенного пункта Зюкайка радиусом 150 километров.
Напомним, что накануне над Пермским краем было сбито 12 БПЛА.