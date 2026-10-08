Глава Уссурийска получил повышение

Глава Уссурийска Евгений Корж, руководивший городом почти 12 лет, получил повышение – стал и.о. вице-губернатора – вице-премьера правительства Приморского края.

Он будет курировать аппарат губернатора Приморского края и правительства Приморского края, сотрудничество с заксобранием, избиркомом и местной властью. Также он займётся кураторством внутренней, информационной политики, строительства, регионального государственного строительного надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства.

Для Коржа новое назначение стало возвращением в краевое правительство. В 2014 г. он уже работал помощником губернатора по вопросам земельных отношений, сообщает правительство Приморья.