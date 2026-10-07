08 Октября 2026
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Экономика Москва
Фото: пресс-служба Ростсельмаш

Вячеслав Володин — на встрече с Константином Бабкиным: Техника "Ростсельмаш" соответствует мировым аналогам

В Москве 6 октября открылась Международная специализированная выставка "Агросалон-2026", организатором которой выступает Ассоциация "Росспецмаш". На выставке представлены новейшие образцы сельскохозяйственной техники и инновационные решения для АПК.

В день открытия выставку посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций. В центре внимания парламентариев были вопросы развития отечественного сельхозмашиностроения, повышения уровня локализации производства и доступности современной техники для аграриев.

(2026)|Фото: пресс-служба Ростсельмаш

Во время посещения выставки председатель Госдумы ознакомился с основными достижениями компании "Ростсельмаш". Образцы техники презентовали: президент Ассоциации "Росспецмаш", совладелец "Ростсельмаш", председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин и генеральный директор "Ростсельмаш" Александр Виноградов.

"Когда мы знакомимся с достижениями "Ростсельмаш" и других производителей сельскохозяйственной техники, можем сделать совершенно очевидный вывод: наша техника соответствует мировым аналогам. Ни у кого нет здесь сомнений", — заявил Вячеслав Володин.

(2026)|Фото: пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы напомнил, что президент России поставил задачу к 2030 году увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25%, а её экспорт — в 1,5 раза.

По словам Вячеслава Володина, Госдума должна сделать всё со своей стороны для законодательного обеспечения исполнения поручений главы государства и создания условий для развития сельхозмашиностроения и агропромышленного комплекса в нашей стране, подчеркнул он.

(2026)|Фото: пресс-служба Ростсельмаш

Председатель нижней палаты парламента отметил успехи отечественных производителей в импортозамещении и высокое качество их продукции, заявив, что "российские сельхозмашины не только не уступают, но где-то и превосходят зарубежные аналоги". Отдельно обсуждался вопрос доступности новой техники для аграриев.

Международная специализированная выставка "Агросалон-2026" проходит с 6 по 9 октября 2026 года в МВЦ "Крокус Экспо".

(2026)|Фото: пресс-служба Ростсельмаш

Теги: Агросалон, Экономический совет ЛДПР, Вячеслав Володин


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