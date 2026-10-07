Председатель Экономического совета ЛДПР открыл выставку "Агросалон" в Москве

6 октября председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин открыл международную выставку сельхозтехники "Агросалон" в Москве. Он подчеркнул, что будущее села напрямую зависит от возможности людей развивать свои хозяйства и получать доход от работы на земле.

"Без экономики, без того, чтобы сельское хозяйство жило и зарабатывало, невозможна сельская жизнь. Там, конечно, есть и крупный бизнес, но вообще сельское хозяйство — это сфера для среднего и малого бизнеса", — заявил Константин Бабкин, которого цитирует пресс-служба ЛДПР.

Выставка "Агросалон" проходит с 6 по 9 октября в МВЦ "Крокус Экспо". Это крупнейшее в России и СНГ отраслевое событие, целиком посвященное сельскохозяйственному машиностроению.

6 октября выставку посетили председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций. В центре внимания парламентариев были вопросы развития отечественного сельхозмашиностроения, повышения уровня локализации производства и доступности современной техники для аграриев.