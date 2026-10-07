На выставке "Золотая осень" Александр Соколов представил Михаилу Мишустину достижения кировского АПК

11 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

На выставке "Золотая осень" Александр Соколов представил Михаилу Мишустину достижения кировского АПК

На площадке открывшейся в Москве XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» губернатор Кировской области Александр Соколов представил председателю Правительства России Михаилу Мишустину стенд одного из крупнейших сельхозпредприятий вятского края – агрохолдинга «Дороничи». Губернатор рассказал премьер-министр, вице-премьеру Дмитрию Патрушеву и министру сельского хозяйства России Оксане Лут о достигнутых кировскими аграриями результатах.

"Мы прочно закрепили за собой статус одного из лидеров молочной отрасли страны. Более 10 лет занимаем 5 место в России по производству молока в сельхозорганизациях. Оно выросло более чем в 2 раза. До 2030 года планируем выйти на 970 тысяч тонн в год", — сообщил Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Последние 5 лет АПК Кировской области демонстрирует положительную динамику в производстве свинины – рост в 1,4 раза, мяса птицы – почти в 8 раз. Развиваются проекты в области селекции и генетики. Растет производительности труда в отрасли, этот показатель увеличился в 1,5 раза.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"У нас регион самодостаточный по производству сельхозпродукции, необходимой для жизни людей. Почти 90 млрд рублей составил объем производства продукции сельского хозяйства, рост практически по всем направлениям", – сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

На стенде агрохолдинга «Дороничи» презентованы инвестиционные проекты компании и достижения аграриев в птицеводстве и свиноводстве. В выставке "Золотая осень" также участвуют другие предприятия Кировской области. Так, в составе коллективного стенда Национальной ассоциации звероводов – «Зверохозяйство «Вятка», специализирующееся на разведении племенных пород пушных зверей – серебристо-чёрных и красных лисиц "огнёвка вятская", песцов вуалевой породы (шедоу) и собак енотовидной породы. На коллективном стенде «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» представлены достижения компании «Кировплем» с наработками по обеспечению высокого генетического потенциала коров.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» по традиции приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На площадке выставки проходит демонстрация достижений аграриев регионов, презентации современной сельскохозяйственной техники. Специалисты обмениваются опытом, заключаются деловые контракты и соглашения по привлечению инвестиций в сферу АПК. В выставке участвуют аграрии из 70 регионов России.

 

Теги: александр соколов, михаил мишустин, аграрии, золотая осень, агропромышленная выставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети