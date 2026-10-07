На выставке "Золотая осень" Александр Соколов представил Михаилу Мишустину достижения кировского АПК

На площадке открывшейся в Москве XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» губернатор Кировской области Александр Соколов представил председателю Правительства России Михаилу Мишустину стенд одного из крупнейших сельхозпредприятий вятского края – агрохолдинга «Дороничи». Губернатор рассказал премьер-министр, вице-премьеру Дмитрию Патрушеву и министру сельского хозяйства России Оксане Лут о достигнутых кировскими аграриями результатах.

"Мы прочно закрепили за собой статус одного из лидеров молочной отрасли страны. Более 10 лет занимаем 5 место в России по производству молока в сельхозорганизациях. Оно выросло более чем в 2 раза. До 2030 года планируем выйти на 970 тысяч тонн в год", — сообщил Александр Соколов.

Последние 5 лет АПК Кировской области демонстрирует положительную динамику в производстве свинины – рост в 1,4 раза, мяса птицы – почти в 8 раз. Развиваются проекты в области селекции и генетики. Растет производительности труда в отрасли, этот показатель увеличился в 1,5 раза.

"У нас регион самодостаточный по производству сельхозпродукции, необходимой для жизни людей. Почти 90 млрд рублей составил объем производства продукции сельского хозяйства, рост практически по всем направлениям", – сказал Александр Соколов.

На стенде агрохолдинга «Дороничи» презентованы инвестиционные проекты компании и достижения аграриев в птицеводстве и свиноводстве. В выставке "Золотая осень" также участвуют другие предприятия Кировской области. Так, в составе коллективного стенда Национальной ассоциации звероводов – «Зверохозяйство «Вятка», специализирующееся на разведении племенных пород пушных зверей – серебристо-чёрных и красных лисиц "огнёвка вятская", песцов вуалевой породы (шедоу) и собак енотовидной породы. На коллективном стенде «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» представлены достижения компании «Кировплем» с наработками по обеспечению высокого генетического потенциала коров.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» по традиции приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На площадке выставки проходит демонстрация достижений аграриев регионов, презентации современной сельскохозяйственной техники. Специалисты обмениваются опытом, заключаются деловые контракты и соглашения по привлечению инвестиций в сферу АПК. В выставке участвуют аграрии из 70 регионов России.