Новым председателем ЗакСО станет Дмитрий Жуков

Глава исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Дмитрий Жуков сменит Людмилу Бабушкину на посту председателя законодательного собрания Свердловской области.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на участников заседания, решение одобрил президиум политсовета областного отделения "ЕР". В свою очередь, Людмила Бабушкина перейдет на должность первого вице-спикера.

Дмитрий Жуков родился в Серове, в 2001 году выпустился из Уральской академии государственной службы, а уже в следующем году работал главным юристом в компании "Курганская хлебная база". В 2024 году он стал начальником торгового отдела компании "Серов-птица", в следующем перешел на должность директора в "Автоцентр-Серов", в с 2010-го по 2014-й годы работал коммерческим директором компании "Птицефабрика Первоуральская".

В законодательном собрании региона он представлял Серов с 2016 года, в 2019 занял пост главы исполкома свердловского отделения "Единой России", а в 2021 году переизбрался в областной парламент. В 2022 году он сменил Виктора Шептия на посту первого вице-спикера.