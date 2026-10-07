Корабль SpaceX с экипажем Crew‑12 покинул МКС

Корабль компании SpaceX с участниками миссии Crew‑12 отстыковался от Международной космической станции. По данным NASA, это случилось 7 октября в 15:05 по московскому времени.

Путь до Земли займет больше суток. Специалисты ожидают, что капсула приводнится у побережья Калифорнии примерно в 18:34 по московскому времени 8 октября.

Экипаж провел на МКС несколько месяцев - астронавты прилетели на станцию в середине февраля. В команде - российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее российский космонавт Петр Дубров стал командиром МКС, сменив на этом посту астронавта Джессику Меир: во время церемонии он отметил особую значимость дня - ровно 69 лет назад запустили первый "Спутник", а Меир передала ему символический ключ от станции.