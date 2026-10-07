"Троицу" вернули в Троице-Сергиеву лавру

Икону Андрея Рублёва "Троица" вернули в Троице-Сергиеву лавру.

Специалисты "Третьяковской галереи" продолжат следить за работой климатической витрины, в которой находится икона. Работы с конструкцией, из-за которых потребовалось изъятие иконы, завершены, рассказали РБК в пресс-службе музея.

Икону изъяли из иконостаса в середине сентября и перенесли в мастерские лавры из-за "корректировки" работы климатической капсулы. Днём ранее московская патриархия выпустила заявление о "плановой сверке состояния сохранности иконы".