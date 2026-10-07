Полиция разыскивает екатеринбуржцев, пострадавших от турагента "Конкордия-Тур"

В Екатеринбурге полиция разыскивает пострадавших от действий недобросовестного турагентства ООО "Конкордия-Тур". Как сообщает пресс-служба городского УМВД, супругов-предпринимателей подозревают в намеренном неисполнении обязательств по договорам, заключенным с клиентами.

Ранее в полицию поступило заявление от местного жителя. По его словам, в феврале этого года он обратился в турагентство через Telegram, заключил договор и заплатил порядка 350 тыс. рублей. Вылет во Вьетнам должен был состояться вечером 24 июля, и накануне клиент попросил направить ему пакет документов, необходимых для тура. В ответ ему написали, что все документы передадут прямо в день вылета. Прождав в аэропорту весь день, мужчина так и не смог связаться с турагентством, и самолет улетел без него. На сегодняшний день обратно свои деньги екатеринбуржец так и не получил.

Полиция располагает сведениями, о том, что в аналогичную ситуацию попали еще как минимум двое клиентов "Конкордия-Тур". Сейчас сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Екатеринбургу проводят проверку в отношении организации.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые также могли пострадать от действий указанного турагентства, с просьбой обращаться в органы внутренних дел по телефону: 8(992)092 27 25 (Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД), лично в Управление МВД России по г. Екатеринбургу (ул. Фрунзе, 74) или в территориальный ОВД по месту жительства.