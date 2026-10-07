09 Октября 2026
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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китайские ученые придумали материал, который меняет форму от света

Исследователи из Шэньчжэньского института передовых технологий создали гидрогель, который умеет менять форму под действием света. Об этом пишет South China Morning Post. Материал хотят применять в тканевой инженерии, для интерфейсов "мозг‑компьютер" и в робототехнике, сообщил канал "Раньше всех. Ну почти".

Основа разработки - система STERS: она объединяет частицы жидкого галлия и виниловые мономеры. Чтобы запустить работу материала, достаточно один раз посветить на него ближним инфракрасным светом - после этого он остается активным до четырех недель.

В экспериментах ученые с помощью гидрогеля управляли превращением стволовых клеток в костные и нейроподобные клетки. Еще материал помог доработать электроды - они стали точнее считывать активность мозга эмбриона крысы.

Руководитель проекта Ду Сюэминь рассказал, что гидрогель позволяет замечать даже небольшие изменения мозговых волн. Это дает ученым новый способ изучать, как развивается мозг на эмбриональной стадии. Он также добавил, что скорость и масштаб изменения формы материала можно подстраивать под особенности той ткани, с которой работают исследователи.

Теги: свет, гидрогель, материал


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