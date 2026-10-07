07 Октября 2026
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Губернатор Оренбуржья сообщил, что в регионе на 94% выполнен годовой план капремонта дорог

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в МАХ сообщил, что первый пятикилометровый участок из трёх ремонтируемых в этом году на автодороге Орск – граница Республики Башкортостан открыли после капитального ремонта.

"Мы планомерно движемся к завершению поставленной цели. В этом году вместо пяти ранее запланированных километров ремонтируем пятнадцать. Напомню, долгие годы дорога была в разбитом состоянии. Каждый месяц большегрузы вносили свою лепту. Сейчас дорогу не узнать. На участке уложены все слои покрытия, укреплены обочины, обустроены съезды и барьерные ограждения, нанесена разметка", - отметил глава Оренбуржья.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Евгений Солнцев также дополнил свое сообщение информацией о том, что готовность ещё двух участков, которые запланировано отремонтировать в 2026 год, составляет сейчас фактически 90%. Общая протяженность участков составляет 10 км. Губернатор подчеркнул, что до конца сезона в нормативное состояние будут приведены все 15 км дороги.

Также Евгений Солнцев рассказал, что в течение трех ближайших лет планируется отремонтировать участок протяжённостью 45 км от Гая до границы с Башкортостаном. Модернизация дорожного полотна позволит в будущем дороге выдерживать нагрузку до 11,5 тонны, соответственно, срок службы трассы возрастет. При этом для контроля за соблюдением правил перевозки грузов на дороге будет установлен пункт весогабаритного контроля.

Глава региона уточнил, что работы на этих участках дорог проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и задач народной программы «Единой России».

Добавим - всего в 2026 году более 242 км региональных и местных дорог в Оренбургской области будут приведены в нормативное состояние. На данный момент выполнение плана по этим работам составляет 94% годового плана, уложено более 2 млн кв. метров верхних слоёв дорожного покрытия.

Теги: нормативное состояние, национальный проект, капитальный ремонт дорог, евгений солнцев


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