Для расстрелявшего пассажира таксиста из Екатеринбурга запросили 10,5 лет колонии

В Екатеринбурге завершились прения по делу таксиста Дмитрия Никишина, обвиняемого в стрельбе по пассажиру. Для водителя запросили серьезный срок в колонии.

Инцидент произошел вечером 18 октября 2025 года. Сообщалось, что таксист не менее четырех раз выстрелил из пистолета в область грудной клетки своего клиента, которого отказался везти. Пострадавший получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Никишина задержали и поместили под стражу. Позже родственники обвиняемого высказали версию о применении им оружия в целях самозащиты и обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга состоялись прения сторон. Гособвинитель попросил назначить Никишину 10,5 лет колонии особого режима. Сторона защиты настаивала на оправдании, ссылаясь на самооборону и отсутствие умысла на причинение вреда.

Сам таксист вину признал частично и также настаивал на самообороне. Приговор по его делу будет оглашен 8 октября.