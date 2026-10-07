09 Октября 2026
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Происшествия Донецкая Народная Республика Ростовская область
Фото: Накануне.ru

В Ростове-на-Дону начался суд по делу о хищении полумиллиарда при строительстве водовода в Донбасс

Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела о хищении более 517 млн руб. у ППК "Военно-строительная компания".

Под суд попали Владимир Куранов, Вилен Даллари и Денис Смирнов. По версии следствия, они обманом "увели" у организации 517,45 млн руб. Смирнову также вменяют покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Смирнов и Даллари арестованы, Куранов отправлен под домашний арест. Судебное заседание отложено на 13 октября для вызова свидетелей, сообщает пресс-служба суда.

Версия ГВСУ СКР заключается в том, что в рамках госконтракта на строительство водовода Дон – Донбасс "Военно-строительная компания" (ВСК) заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. НЭСТ привлекло субподрядчиком "Интерарм", чьи руководители, Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям. После монтажа на участке около 300 м появились прорывы и протечки. Ущерб был оценен в полную стоимость контракта. Фигуранты вину не признают.

До начала боевых действий Донбасс потреблял воду из канала, ведущего из Северского Донца, который впоследствии был перекрыт украинской стороной. В 2022 г. началось возведение нового канала, который должен был соединить реку Дон и обмелевшее русло старого, при этом стройка обернулась уголовным делом. Курировал проект занимавший тогда должность замминистра обороны Тимур Иванов, позже получивший длительный срок по экономическим статьям УК. Сейчас в Донецке и окрестных городах вода подается раз в три дня на несколько вечерних часов.

Теги: Владимир Куранов, Вилен Даллари, Денис Смирнов, ВСК, водовод


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