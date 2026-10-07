Артюхов потребовал в кратчайшие сроки решить проблему с грязной водой в Ноябрьске

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов потребовал оперативно урегулировать ситуацию с некачественной водой в Ноябрьске. Речь об этом зашла на заседании регионального правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Уже полтора месяца жители нескольких микрорайонов самого южного города Ямала жалуются на грязную воду и постоянные перебои. Причиной стала авария на магистральном водоводе, произошедшая 16 августа.

Горожане направили губернатору коллективное обращение, многие также писали ему напрямую в социальных сетях. По словам ноябрян, информация о подаче горячей и холодной воды была противоречивой. Артюхов раскритиковал работу городских властей по информированию населения.

Глава региона поручил установить ответственных за сложившуюся ситуацию, чтобы применить к ним дисциплинарное или иное наказание.