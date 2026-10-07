Годовщина атаки 7 октября: в Израиле - траур и протесты

В Израиле - годовщина трагедии 7 октября 2023 года: боевики ХАМАС напали на музыкальный фестиваль. Погибли около 1200 человек, 251 оказался в заложниках. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в Газе - по данным минздрава анклава, там погибли свыше 74 тысяч человек.

В день годовщины у резиденции президента и Кнессета приспустили флаги, на кладбище на горе Герцля в Иерусалиме прошли траурные церемонии. Родственники погибших собрались на месте фестиваля.

По стране прошли акции с политическим подтекстом: впереди выборы, от которых зависит будущее премьера Биньямина Нетаньяху. Протестующие перекрыли шоссе Аялон в Тель‑Авиве, вышли на развязки, провели митинги у Кнессета и рядом с домом премьера. На площади Дизенгоф активисты окрасили воду в фонтане в красный цвет. Они требуют создать независимую комиссию и наказать виновных.

Многие считают ответственным Нетаньяху. Газета Haaretz пишет, что за неделю до атаки президент ОАЭ лично предупредил премьера о планах ХАМАС, но тот не принял мер.

Оппозиция использует эти сведения в предвыборной кампании и заявляет, что Нетаньяху не годится для должности. Премьер обвинения отвергает, утверждая, что спецслужбы не могли предвидеть нападение. Критики настаивают на его личной ответственности за провалы в сфере безопасности.