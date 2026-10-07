В Березовском задержали водителя автобуса, ударившего школьника

Водителя автобуса из Березовского, ударившего по голове школьника, задержали. Об этом Накануне.RU рассказал лава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в сети появилось видео, как школьник стоит рядом с водителем, который с сильным акцентом кричит на подростка. Затем он бьет ребенка по голове, продолжая ругаться. В СМИ пишут, что мальчик просил дать ему сдачу не бумажной банкнотой, а монетой, чтобы отдать младшей сестре, но водителю это не понравилось. За школьника на видео вступилась женщина, а мальчик молча прошел вглубь салона.

"Водитель транспортного средства из дежурной части отдела полиции доставлен для дальнейшей работы в следственные органы. Представители ПДН устанавливают очевидцев конфликтной ситуации, а также автора видеоролика, для того чтобы получить полную запись, а не урезанную, как в интернете, для выяснения полной картины случившегося. По итогам разбирательства стражи порядка примут обоснованное процессуальное решение. Это может быть статья об административном правонарушении за побои ребенку или статья 213 УК РФ "Хулиганство", - объяснил полковник Горелых.

В городской администрации также заявили, что запросят информацию у транспортной компании, обслуживающей маршрут, а после передадут в правоохранительные органы, где действия водителя оценят с точки зрения закона.