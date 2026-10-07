Жители десятков городов жалуются на отсутствие отопления, несмотря на старт отопительного сезона

Жители десятков городов России сообщают о низкой температуре в квартирах, несмотря на старт отопительного сезона.

На фоне заморозков в различных регионах России в домах Челябинской, Нижегородской областей, Омска, Пермского и Красноярского краёв батареи остаются холодными, сообщают "Известия".

Например, в южноуральском Озёрске (одном из городов России, где куют ядерный щит страны) часть школ перевели на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением и электроснабжением.

Постановление о начале отопительного периода в Озёрске подписано 28 сентября. Однако тепло до сих пор поступило не во все дома. Горожане также сообщают о перебоях с водой и электричеством.

"У нас вообще коллапс происходит. Полгода по центральной улице канализация текла", — рассказал житель Озерска.

В целом, одна из причин случившегося – высокий износ коммунальной инфраструктуры: в среднем по стране он превышает 40%, а в некоторых регионах достигает 70–80%, рассказали изданию эксперты.

И проблемы с инфраструктурой сохраняются, несмотря на ударный рост тарифов ЖКХ. Аналитики подсчитали, что в 2025-29 гг. они вырастут на 60%, что в восемь раз быстрее, чем увеличение ВВП в эти же годы.

Чиновники объясняют повышение необходимостью обновления коммунальных сетей, но, как показывает практика, модернизация не происходит такими же ускоренными темпами. По последним доступным данным Росстата, в 2025 году потери тепла в сетях теплоснабжения составляли в России 12,1%, тогда как в 2015-м этот показатель был даже меньше — 11,1%.