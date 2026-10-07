Таганский суд Москвы опять оштрафовал Google, Telegram и Twitch

Google LLC оштрафован на 3,8 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП; накануне суд уже назначал компании такую же сумму по тому же основанию.

Telegram получил штраф в 3,8 млн рублей по той же статье - из-за материалов с недостоверной информацией о российской армии и СВО. 6 октября мессенджер уже штрафовали за аналогичное нарушение.

Twitch оштрафован суммарно на 14 млн рублей по ч. 4 ст. 13.41 КоАП. В августе сервис уже штрафовали на 61 747 992 рубля за работу без регистрации в Роскомнадзоре или филиала в России.

Ранее Twitch внесли в реестр соцсетей: по закону № 530-ФЗ такие площадки должны сами блокировать запрещенный контент и иметь форму для жалоб пользователей.

С конца 2021 года Google дважды получал оборотные штрафы - всего более 29 млрд рублей. Часть суммы взыскали приставы; задолженность компании превышает 20 млрд рублей.