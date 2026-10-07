ЕС готовится к "кошмарному" сценарию

ЕС готовится к "кошмарному сценарию" (nightmare scenario) гибридной атаки с многочисленными жертвами. Об этом пишет Politico.

Речь идет о гипотетической ситуации, когда может погибнуть несколько человек. Закрытые обсуждения активизировались после инцидента в аэропорту Лейпцига со взрывчаткой. Тогда бездоказательно обвинили Россию.

Совещания послов всех 27 стран-членов проходили в режиме строгой конфиденциальности и были посвящены "худшему сценарию". Еврокомиссар Майкл Макграт подчеркнул, что Европа вынуждена укреплять механизмы раннего предупреждения и оперативного реагирования из-за участившихся атак на "демократические институты". В повестке обсуждений — создание групп быстрого реагирования, механизмы финансовой поддержки пострадавших стран и протоколы взаимодействия между ведомствами ЕС.

На это фоне ряд стран опасается избыточного расширения полномочий ЕС, ведь есть НАТО. Кроме того, существуют технические сложности: отсутствие защищенных каналов связи и риск утечек данных. Ряд дипломатов настаивает на использовании уже существующих инструментов. При этом главной при принятии решения о дальнейших действиях будет пострадавшая страна.

"Мы должны быть готовы к чему-то серьезному", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Другой еврочиновник предупредил, что жертвы вскоре обязательно будут. К слову, Россия заранее определена виновной.