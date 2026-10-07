СК требует арестовать зацепера, напавшего на водителя трамвая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предъявлено обвинение подростку-зацеперу, напавшему на водителя трамвая. Следствие будет настаивать на его аресте.

Инцидент произошел 5 октября: двигаясь по улице Уральской, водитель трамвая №12 заметила школьника, сидевшего на сцепке. Остановив вагоны, женщина подошла к зацеперу и попыталась его снять, но получила в лицо перцовкой.

На место была вызвана "скорая помощь", после чего водителя госпитализировали в ГКБ №23 с ожогом глаз. В полиции сообщали, что проводится проверка, а подростка ищут. В итоге хулигана удалось задержать: им оказался 14-летний учащийся одной из школ Екатеринбурга. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, юноше предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня также стало известно, что СК займется другими инцидентами в общественном транспорте на Среднем Урале.