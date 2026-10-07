В Ялуторовске продолжается работа по улучшению качества водоснабжения

В Ялуторовске продолжается работа по улучшению качества водоснабжения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Специалисты уже заменили 360 метров старых чугунных труб на современные полиэтиленовые. Это повысило качество водоснабжения в детском саду, котельной и многоквартирных домах, где проживают более 600 человек.



В ближайшее время специалисты ялуторовского филиала "Росводоканал Тюмень" приступят к капитальному ремонту 1 105 метров водопроводных сетей на улицах Тюменской, Чапаева, Декабристов.



"Муниципалитеты вместе с концессионером внимательно подошли к настройке систем водоснабжения. В этом году выполняют первоочередные работы на водозаборах и сетях, чтобы обеспечить качество воды и надёжность её поставки. Подчеркну, что плановые работы идут как в городах, так и в сёлах Тюменской области, независимо от количества потребителей. Равное высокое качество воды – это задача всей концессии. Также идёт подготовка к большому 15-летнему инвестиционному циклу, когда в модернизацию и строительство порядка 1000 объектов системы водоснабжения и водоотведения будет вложено 54 млрд рублей", - прокомментировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.



В Ялуторовске на водоочистных сооружениях (ВОС) заменили фильтрующую загрузку (в фильтры засыпали 20 тонн специального песка разных фракций). Специалисты очистили резервуар промывных вод на водоочистных сооружениях, провели продувку и промывку скважин на Сингульском водозаборе. Станция выдаёт в город до 12 000 кубометров чистой питьевой воды в сутки. До наступления зимы на ВОС Ялуторовска завершат комплексную замену запорной регулирующей арматуры большого диаметра. На новые задвижки установят электроприводы, чтобы операторы смогли дистанционно настраивать подачу воды в город.

"Мы уделяем особое внимание поддержанию надёжности и эффективности работы водоочистных сооружений. Уже сейчас планируем мероприятия на новый период капитального ремонта объектов водоснабжения", - уточнила директор филиала "Росводоканал Тюмень" в Ялуторовске Ольга Рычкова.

Ялуторовск - один из муниципалитетов, в котором ведется работа в соответствии с концессионным соглашением. Всего их заключено 16. Документы направлены развитие систем водоснабжения и водоотведения.